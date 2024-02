iPhone 15 da 128 gigabyte in offerta al minimo storico su Amazon

Se qualche ora fa su queste pagine abbiamo segnalato il nuovo volantino di Expert, ora ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna permette di acquistare a prezzo ridotto iPhone 15 da 128 gigabyte, che viene proposto al minimo storico.

Di seguito le colorazioni in offerta:

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 19 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 20 ore e 16 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Disponibile anche il pagamento in cinque mensilità da 159,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste. Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio perpoter godere del prezzo ridotto.