iPhone 15 da 128 gigabyte, sconto su Amazon su quasi tutti i colori

Giornata di sconti su iPhone 15 da 128 gigabyte su Amazon. Il colosso di Seattle quest'oggi propone una serie di offerte molto interessanti sul Melafonino nella variante con 128 gigabyte di memoria interna, con consegna garantita a stretto giro di orologio. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito i colori in offerta:

Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro: 849 Euro

849 Euro Apple iPhone 15 (128 GB) - nero: 849 Euro

849 Euro Apple iPhone 15 (128 GB) - Rosa : 849 Euro

: 849 Euro Apple iPhone 15 (128 GB) - verde: 849 Euro

In offerta, seppur ad un prezzo leggermente più alto, troviamo anche il modello giallo dello stesso modello con 128 gigabyte di storage, che può essere acquistato ad 899 Euro, l'8% in meno rispetto ai 979 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 19 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre non è disponibile alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.