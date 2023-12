iPhone 15 da 128 gigabyte, sconto su Amazon e consegna garantita per Natale

Insieme alle nuove offerte solo online di Unieuro, anche Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un iPhone 15, nella variante con 128 gigabyte di storage.

Di seguito le varianti che sono disponibili a prezzi ridotti:

Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro : 839 Euro (979 Euro)

: 839 Euro (979 Euro) Apple iPhone 15 (128 GB) - giallo : 879 Euro (979 Euro)

: 879 Euro (979 Euro) Apple iPhone 15 (128 GB) - nero : 879 Euro (979 Euro)

: 879 Euro (979 Euro) Apple iPhone 15 (128 GB) - verde: 879 Euro (979 Euro)

La consegna, come dicevamo nel titolo, è garantita prima di Natale: l'arrivo a casa è previsto già per domani 12 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Disponibile anche la possibilità di effettuare l'ordine in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto i tempi di consegna potrebbero dilatarsi così come potrebbe variare la disponibilità.