iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max: in rete le specifiche dei comparti fotografici

In attesa dell’evento Apple del 12 Settembre 2023, sul web continuano ad emergere indiscrezioni e notizie sulla nuova gamma di smartphone made in Apple. In particolare, una nuova voce di corridoio pubblicata oggi si sofferma sul comparto fotografico di iPhone 15 Pro.

Il rumor di fatto conferma che la fotocamera periscopica sarà esclusiva dell’iPhone 15 Pro Max: a differenza di quanto fatto lo scorso anno, quando i comparti fotografici del Pro e Pro Max erano differenti, le lenti saranno differenti.

Il rapporto di MacRumors afferma che la fotocamera principale di iPhone 15 Pro rimarrà sostanzialmente la stessa del predecessore: i dispositivi sfoggeranno un sensore Sony IMX803 da 48 megapixel, ed i miglioramenti al comparto fotografico saranno legati dall’ISP più veloce ed un’elaborazione migliorata. Smentite quindi le voci che volevano Apple pronta ad utilizzare un nuovo sensore Sony.

Apple però aggiornerà le lenti Ultra Wide ed il Teleobiettivo di iPhone 15 Pro e Pro Max. Entrambi i modelli avranno una nuova fotocamera ultra wide da 13,4 megapixel con apertura f/2.2, mentre non ci sono dettagli sull’angolo di visione. Per quanto concerne il teleobiettivo, l’iPhone 15 Pro sarà dotato di una fotocamera da 12,7 megapixel con apertura f/2.8, mentre l’iPhone 15 Pro Max utilizzerà lo stesso teleobiettivo ma con una lente periscopica. Quest’ultimo migliorerà in maniera importante lo zoom dell’iPhone 15 Pro Max, una spetto su cui sicuramente Apple farà luce nel keynote.

Su iPhone 15 ed iPhone 15 Plus invece gli utenti troveranno una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.6 ed una fotocamera ultra grandangolare con sensore d’immagine da 12 megapixel con apertura f/2.4.