iPhone 15 e 15 Plus: grosse novità in arrivo per la fotocamera, ma c'è anche l'USB-C

A poche ore dai rumor su iPhone 15 Pro, che a quanto pare potrebbe sfoggiare un corpo in titanio, 8GB di RAM e l’ingresso USB-C, emergono nuove indiscrezioni anche sui modelli lisci della gamma, gli iPhone 15 e 15 Plus per cui Apple avrebbe in programma delle importanti novità.

Secondo l’analista Jeff Pu di Haitong Intl Tech Research, alcune fonti della catena di approvvigionamento avrebbero rivelato che i modelli di iPhone 15 non Pro potrebbero essere dotati di fotocamera principale da 48 megapixel con sensore a tre strati, probabilmente la stessa che abbiamo visto all’opera su iPhone 14 Pro. Qualora tale indiscrezione dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un passo in avanti significativo rispetto agli iPhone 14 che sono dotati di fotocamera principale da 12 megapixel.

Non sembra esserci invece alcuna indicazione sul possibile arrivo del teleobiettivo o di uno scanner LiDAR su iPhone 15 e 15 Plus: evidentemente questa feature resterà esclusiva dei modelli Pro anche nel 2023.

Lo stesso Pu afferma anche che iPhone 15 ed iPhone 15 Plus integreranno l'USB-C ed il chip A16 Bionic. Apple evidentemente intende conformarsi alla normativa sul caricatore unico dell’Unione Europea, abbandonando l'ingresso proprietario Lightning a favore dello standard universale.

La presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15 dovrebbe avvenire in autunno, in linea con quanto fatto negli scorsi anni.