iPhone 15, 15 Pro, Apple Watch Ultra e Mac: super sconti su eBay per gli eDays!

In occasione degli eDays di eBay di Novembre 2023, il marketplace propone una serie di sconti molto interessanti sui prodotti Apple: in offerta troviamo iPhone 15, 15 Pro, ma anche Apple Watch Ultra.

Di seguito i dettagli delle promozioni:

iPhone 15 da 128GB nero: 794,90 Euro

iPhone 15 Pro da 128Gb titanio nero: 1.177,70 Euro

Apple Watch Ultra di prima generazione: 684,90 Euro

MacBook Air 2022 M2 con 8GB di RAM ed SSD da 256GB: 1.034 Euro

Come abbiamo avuto modo di segnalare in precedenza, per accedere ai prezzi ridotti è necessario inserire al momento della finalizzazione dell'ordine il codice sconto "NOVEDAYS", che scadrà il 19 Novembre 2023.

Il consiglio è ovviamente di procedere a stretto giro di orologio con l'ordine in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti in questione, in quanto la disponibilità potrebbe essere limitata.

La consegna è garantita a stretto giro di orologio e la vendita è effettuata da tutti rivenditori professionali con feedbac positivo, che accettano anche PayPal come metodo di pagamento.