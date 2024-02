iPhone 15 da 256 gigabyte in sconto su Amazon per il weekend: 14% in meno

Poco dopo aver riportato la nuova promozione di Mediaworld per San Valentino, ci spostiamo su Amazon che in questo weekend di Febbraio 2024 propone un’offerta molto interessante sull’iPhone 15, nella variante con 256 gigabyte di memoria interna.

Di seguito, nella fattispecie, le colorazioni in offerta:

La consegna, su tutte le varianti, è garantita a stretto giro di orologio. Effettuando l’ordine in giornata odierna, nella fattispecie, la consegna è garantita per martedì 13 Febbraio 2024.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 189,80 euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi analoghi il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per garantirvi questo prezzo molto conveniente.