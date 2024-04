iPhone 15 da 512 GB giallo: CALO IMPORTANTE per l'ultimo di casa Apple

Bastano poco più di mille euro per portarvi a casa l'ultima versione di melafonino. iPhone 15, uscito da pochissimi mesi, è oggi in sconto su Amazon. -22% dal prezzo di listino per la versione con ben 512 GB di memoria, nella simpatica colorazione gialla.

Offerta tutt'altro che usuale: sono poche, ad oggi, le volte in cui si è visto un calo così drastico dal prezzo a cui viene venduto negli Apple Store. Se invece foste alla ricerca di uno smartphone della mela economico, abbiamo selezionato 3 iPhone che costano poco e vanno alla grande. Nello specifico, il modello in questione è il base, quindi non Max, con una diagonale più equilibrata da 6.1" e, non da meno, la Dynamic Island, che quest'anno fa il suo esordio anche nei modelli "entry level donando a questi ultimi un look decisamente al passo con i tempi.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Quest'anno il design degli iPhone è cambiato leggermente, con angoli del display più tondeggianti per dare una maggiore sensazione di simmetria alle curve del dispositivo. Un dispositivo, iPhone 15, che riteniamo tra i migliori compromessi qualora siate alla ricerca di un iPhone di ultima generazione. Con questa offerta Amazon risparmierete ben 294€. Una bella fetta in meno dal costo di listino a cui viene solitamente venduto.

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.

Apple AirTag è uno dei più venduti oggi su