iPhone 15 a meno di 800 Euro: l'offerta Mediaworld per la Festa del Papà

Poco dopo aver riportato lo sconto di Amazon sul laptop da gaming ASUS, ci spostiamo da Mediaworld che consente di portare a casa a meno di 800 Euro l’iPhone 15 da 128 gigabyte, con un risparmio interessante rispetto al prezzo di listino.

Il modello dello smartphone Apple interessato è quello base, con 128 gigabyte di storage, che viene appunto proposto a 799 Euro, in calo di 180 Euro rispetto ai 979 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento rateale in mensilità da 12 a 48 mesi con taeg 12,64% a partire da 37,70 Euro al mese.

La consegna, al prezzo di 2,99 Euro una tantum, è garantita tra il 19 ed il 21 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre per il ritiro in negozio le date variano a seconda del punto vendita scelto. Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere di aggiungere la protezione per due anni per danni e due anni per furto a 229,99 Euro, mentre la protezione di un anno per danno ed 1 anno per furto ha un costo di 139,99 Euro.