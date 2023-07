iPhone 15 sarà il più grande aggiornamento dal debutto del 5G: le novità in arrivo

Mentre sembra sempre più probabile l’aumento dei prezzi di iPhone 15, nella newsletter della settimana Mark Gurman fa anche il punto sugli iPhone 15 Pro e Pro Max in arrivo nei negozi nel corso del prossimo autunno e che dovrebbero essere presentati tra settembre ed ottobre.

A quanto pare, gli utenti saranno di fronte al più grande aggiornamento dai tempi del debutto del 5G sugli iPhone. Le novità però dovrebbero toccare anche i modelli base: iPhone 15 e 15 Plus probabilmente diranno addio al notch a favore della Dynamic Island che ha debuttato lo scorso anno su iPhone 14 Pro e Pro Max.

A livello estetico, iPhone 15 Pro e Pro Max registreranno una riduzione delle cornici da 2,2 millimetri a 1,5 millimetri grazie ad una nuova tecnica battezzata low-injection pressure over-molding (LIPO) che è stata utilizzata su Apple Watch Series 7.

Quasi certa l’eliminazione della porta Lightning a favore dell’ingresso USB-C, in linea con la normativa dell’Unione Europea. Non è chiaro però se tale novità si applicherà solo alle unità vendute in UE oppure se anche a quelle commercializzate negli USA.

iPhone 15 ed iPhone 15 Plus dovrebbero sfoggiare degli importanti aggiornamenti a livello fotografico e di processore: previsto il debutto dell’A16 visto lo scorso anno su iPhone 14 Pro. I nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max avranno i bordi in titanio invece che in acciaio inossidabile, ed un chip da 3nm. Continuano ad emergere voci su un iPhone Ultra, ma probabilmente Apple lancerà solo quattro modelli: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max.