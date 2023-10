iPhone 15 un giorno dopo l'aggiornamento per il surriscaldamento: ecco come va

Al netto della pubblicazione della nostra recensione di iPhone 15 Pro, vale la pena tornare sulla questione surriscaldamento dei più recenti smartphone Apple. Sono infatti passate circa 24 ore dal rilascio dell'aggiornamento che si prefigge l'obiettivo di sistemare la problematica ed è dunque possibile iniziare a capire la situazione dopo l'update.

La prima questione è relativa al fattore prestazioni, visto che alcuni utenti avevano ipotizzato che Apple avesse intenzione di scendere a compromessi in tal senso mediante l'aggiornamento ad iOS 17.0.3, in modo da contenere le temperature. La società di Cupertino, però, aveva smentito sin da subito tale scenario, indicando che non ci sarebbe stato alcun "downgrade" relativamente al chip A17 Pro.

Ebbene, come dimostrano anche i test di 9to5Mac, le prestazioni non sono state diminuite. Infatti, i primi benchmark eseguiti mediante Geekbench 5 indicano risultati assolutamente in linea con quelli precedenti all'update, se non leggermente migliorati. Prima di iOS 17.0.3, iPhone 15 Pro Max faceva segnare 2.914 punti in single-core e 7.199 punti in multi-core, mentre in seguito all'update i risultati raggiunti sono stati di 2.941 punti in single-core e 7.523 punti in multi-core. Va detto che ci sono molte variabili che possono influenzare questa tipologia di benchmark, ma capite bene che per il momento non si riscontrano anomalie.

Certo, risulta necessario attendere ancora un po' per poter fare test su periodi prolungati, questo anche considerando che è risaputo che gli update di questo tipo hanno bisogno di tempo per "carburare" (per intenderci, come ricordato un po' di tempo fa da un tweet di Apple Support, "è normale che app e funzionalità abbiano bisogno di fino a 48 ore dopo l'update per sistemarsi"). Tuttavia, visti i risultati preliminari, ci sono ottime probabilità in merito al fatto che l'aggiornamento non impatti sulle prestazioni, perlomeno non in modo importante (i test prolungati lato throttling andranno chiaramente effettuati più avanti).

Arrivando poi alla questione surriscaldamento, è certamente ancora presto per tirare le somme definitivamente, visto anche quanto espresso in precedenza in merito alle "48 ore dopo l'update", ma anche da questo punto di vista tutto sembra andare per il meglio. Ad esempio, i test di ZDNet mostrano che quantomeno la questione relativa alla ricarica rapida è stata risolta. Le foto termiche condivise dalla fonte lasciano infatti pochi dubbi sulla differenza di temperature, dato che ora queste rientrano nella norma, se confrontate con quelle di molti altri dispositivi Android e iPhone. ZDNet conferma tra l'altro di non aver riscontrato cali in termini di performance, così come viene affermato che anche l'utilizzo di alcune app, che hanno ricevuto un update a parte, non sembra più surriscaldare in modo eccessivo gli iPhone 15.

Insomma, le speculazioni sul titanio degli iPhone 15 Pro, indicato da alcuni commenti sul Web come la possibile causa del surriscaldamento, sembrano quantomeno "scricchiolare" già in queste prime 24 ore seguenti l'arrivo di iOS 17.0.3. D'altronde, Apple ha smentito che la causa sia il titanio, indicando che anzi questo disperde meglio il calore rispetto al precedente acciaio inossidabile. Il materiale utilizzato è il titanio grado 5, ma di mezzo c'è anche una sottostruttura in alluminio.

Per quel che riguarda la reazione della community, su Reddit, come d'altronde avviene per ogni argomento dello scibile umano, si leggono opinioni contrastanti. Tuttavia, l'utente sarveshbheekhun indica che nella sua esperienza l'aggiornamento ad iOS 17.0.3 ha apportato un grande miglioramento. Dopo aver aggiornato anche l'applicazione di Instagram e averla utilizzata a lungo, infatti, l'iPhone 15 Pro Max "non si è nemmeno scaldato". Inoltre, anche l'utente conferma di non aver notato cali in termini prestazionali.

Ovviamente, per il momento il commento generale sulla vicenda da parte di sarveshbheekhun non può che essere: "Il problema del surriscaldamento è stato risolto? Non voglio portare sfortuna". Da notare, per il resto, che anche alcuni utenti che lamentavano problematiche dopo l'update sono tornati sui propri passi banalmente attendendo qualche ora, cosa che fa pensare che la questione iniziale fosse dovuta alle famose "48 ore dopo l'update" tirate in ballo in passato direttamente da Apple. Insomma, allo stato attuale delle cose la direzione della vicenda sembra risultare chiara, indicando che tutto era legato a una questione software, ma staremo a vedere.