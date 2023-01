iPhone 15, Apple ha trovato il fornitore dello schermo: always-on anche sui modelli base?

Nell'ultima settimana, la macchina dei rumor sulla nuova generazione di iPhone è partita a pieno regime: dopo aver scoperto le principali novità in arrivo su iPhone 15 Pro e Pro Max, infatti, è emerso un leak secondo il quale Apple avrebbe scelto il fornitore dei display dei suoi nuovi Melafonini, con una decisione a sorpresa.

Con un post su Medium, l'analista Ming-Chi Kuo riporta infatti che Apple avrebbe scelto di affidarsi a BOE per il grosso degli ordini degli schermi di iPhone 15. La notizia è decisamente inaspettata, specie se consideriamo che Apple aveva tagliato fuori BOE dalla produzione di schermi per iPhone 14 lo scorso maggio, affidandosi per il grosso dei display a Samsung, dopo che l'azienda cinese era stata scoperta a fare economia sulle proprie catene di montaggio.

Ora, invece, sembra essere arrivata la retromarcia: non solo Apple avrebbe piazzato una serie di ordini presso BOE per gli iPhone 15, ma questi sarebbero così ingenti da rendere l'azienda cinese il primo fornitore di schermi per iPhone nel 2024, surclassando Samsung nel giro di pochi mesi. Non è chiaro perché Apple abbia deciso di invertire la rotta, specie dopo che, negli scorsi mesi, i rapporti con la compagnia di Pechino sembravano definitivamente incrinati.

In ogni caso, Ming-Chi Kuo riporta che "BOE ha battuto Samsung se si è assicurata la maggior parte degli ordini di schermi della seconda metà del 2023 di Apple, ovvero i display dei nuovi iPhone 15. Se lo sviluppo e la produzione dovessero procedere secondo le previsioni, BOE diventerà il più grande fornitore di schermi, specie per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, con una fetta di mercato del 70%, contro il 30% di Samsung".

In particolare, BOE starebbe lavorando ad uno schermo LTPO di alta qualità, confermando che una delle grandi novità di iPhone 14 Pro e Pro Max, lo schermo always-on con refresh rate variabile, verrà estesa anche ai due modelli base di smartphone nei prossimi mesi. Inoltre, se la collaborazione con Apple su iPhone 15 dovesse andare bene, la compagnia cinese potrebbe diventare il principale fornitore di schermi anche per iPhone 16, a partire dalla seconda metà del 2024, soppiantando Samsung anche nelle forniture di display per i modelli Pro e Pro Max dello smartphone.