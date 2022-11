iPhone 15, Apple guarda a materiali premium e bordi curvi: la scocca sarà in titanio?

Dato ormai per certo che iPhone 15 sfoggerà le porte USB-C, anche se potrebbero essere diverse tra i modelli lisci e quelli Pro, oggi un nuovo rapporto si sofferma sui materiali che dovrebbe utilizzare il colosso di Cupertino.

L’utente Twitter ShrimpApplePro sostiene che i bordi posteriori dell’iPhone 15 saranno arrotondati per creare un nuovo effetto, in maniera simile a quanto fatto con i bordi inferiori degli ultimi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Qualora tale rapporto dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un cambio importante visto che attualmente gli iPhone 14 utilizzano un design piatto con bordi squadrati simili ad iPhone 4, mentre Apple ha abbandonato i bordi curvi con l’iPhone 11.

Lo stesso leaker spiega anche che il colosso di Cupertino potrebbe utilizzare su iPhone 15 una scocca in titanio, ma “avrà ancora un vetro posteriore”.

Non è la prima volta che si parla di un iPhone in titanio e già lo scorso anno alcune voci suggerivano il possibile utilizzo di questo materiale sugli iPhone 14 Pro e Pro Max, ma alla fine non è stato così e tutti i modelli hanno uno chassis in alluminio ed acciaio inossidabile.

Ovviamente siamo ancora nelle fasi embrionali, ed allo stato attuale appare difficile capire se i rumor corrispondano alla realtà o meno.