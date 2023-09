iPhone 15, Apple fa finalmente luce sulla porta USB-C: svelate le specifiche

Dopo avervi spiegato cos'è lo Spatial Video di iPhone 15 Pro e Pro Max, ci concentriamo ora su un'altra feature dei nuovi Melafonini alla quale Apple ha dedicato poco spazio durante il suo evento del 12 settembre. Grazie ad un documento ufficiale, infatti, ora conosciamo le specifiche della porta USB-C degli iPhone 15.

Le specifiche sono state riportate da un documento di supporto di Apple, pubblicato dal colosso di Cupertino nella giornata di venerdì 15 settembre e scoperto nelle scorse ore da Macrumors. Innanzitutto, il documento conferma che iPhone 15 può caricare altri dispositivi tramite la sua porta USB-C: in particolare, il nuovo Melafonino può essere utilizzato per la ricarica di Apple Watch e della custodia delle AirPods Pro 2 con USB-C (nonché di altri accessori non meglio specificati) con velocità fino a 4,5W.

Inoltre, il documento ci spiega che, come anticipato dai leak, gli iPhone 15 Pro e Pro Max saranno più veloci nel trasferimento dati rispetto agli iPhone 15 base. I due modelli high-end supportano lo standard USB 3.2 Gen2, con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, mentre le due varianti base arrivano ad una non meglio precisata variante dello standard USB 3. Tuttavia, il cavo contenuto nella confezione dei Melafonini supporta solo lo standard USB 2, rallentando notevolmente ogni trasferimento dati dal vostro iPhone ad un altro dispositivo. Se volete sfruttare la velocità massima possibile, dunque, dovrete comprare un cavo apposito.

Utilizzando l'output dati ad alta velocità, inoltre, gli iPhone 15 Pro e Pro Max potranno registrare video ProRes in 4K a 60 fps direttamente su uno storage secondario, connesso ovviamente al telefono via USB-C. Lo stesso, invece, non potrà avvenire con iPhone 15 e iPhone 15 Plus, che pure vi permetteranno di girare contenuti in 4K a 60 fps.

Infine, la Mela Morsicata ha confermato che tutti gli iPhone 15 supportano i cavi da USB-C a DisplayPort. In altre parole, potrete effettuare il mirroring video cablato fino in 4K dalla porta USB-C del vostro iPhone direttamente su uno schermo esterno come un monitor o una TV. La funzione potrebbe diventare particolarmente interessante qualora abbiate intenzione di godervi qualche videogioco su iPhone 15 Pro, magari partendo da quelli pensati appositamente per il chip A17 Pro dei nuovi Melafonini!