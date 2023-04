iPhone 15, Apple non era convinta dall'USB-C: all'inizio doveva avere la porta Lightning

Tra le cose che sappiamo su iPhone 15 vi è il fatto che tutti gli smartphone della lineup saranno dotati da Apple di una porta USB-C, per seguire la legislazione europea sul caricabatterie unico. Benché ormai il connettore USB-C di iPhone 15 sia dato pressoché per certo, però, pare che la Mela Morsicata avesse altri piani, almeno in origine.

Stando a quanto riporta Macrumors citando il leaker Unknown21, infatti, i primi modelli di iPhone 15 non avevano l'USB-C, ma montavano ancora una porta Lightning, esattamente come tutti gli smartphone di Cupertino degli ultimi anni. Secondo il leaker, una versione di iPhone 15 con porta Lightning è stata "testata proprio all'inizio" del ciclo di sviluppo dello smartphone, per essere poi "rapidamente accantonata" da Apple.

Tuttavia, il leaker spiega che la variante di iPhone 15 con USB-C "è stata testata fin da gennaio 2022, mentre quasi tutti i design realizzati da marzo 2022 in poi hanno avuto la presa USB-C. Solo i primissimi modelli avevano un connettore Lightning": un dettaglio molto interessante, perché significa che Apple avrebbe implementato il connettore unico ben prima dell'imposizione di quest'ultimo da parte dell'UE.

Infatti, l'accordo UE sul connettore unico risale alla seconda metà del 2022 ed entrerà in vigore da dicembre 2024: ciò significa che, in linea puramente teorica, Apple avrebbe potuto attendere fino ad iPhone 17 per integrare la porta USB-C sui suoi smartphone, perché iPhone 15 e iPhone 16 - rispettivamente in arrivo a settembre 2023 e settembre 2024 - usciranno prima dell'entrata in vigore della normativa europea.

Sembra dunque che la scelta di Cupertino sia dovuta più alla necessità di uniformare i connettori degli iDevice che alle pressioni dei legislatori europei. In particolare, al momento sia gli iPad che i Macbook utilizzano porte di ricarica USB-C, introdotte a partire dal 2015 su laptop e dal 2018 su tablet. Solo gli iPhone e le AirPods, invece, utilizzano ancora il connettore Lightning in ogni loro modello.