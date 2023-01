IPhone 15, Apple non si fida della Cina: fornitori 'scappano' in Vietnam

Abbiamo già scoperto che Foxconn sta preparando la produzione di massa di iPhone 15, il cui lancio è però previsto solo per il mese di settembre. Intanto, un altro tassello della complessa catena produttiva dei nuovi iPhone sembra andare al suo posto: anche BOE sta iniziando a produrre i display di iPhone 15, ma con un cambiamento molto importante.

Sembra infatti che Apple abbia capito la "lezione cinese" degli scorsi mesi, quando le scorte di iPhone 14 si sono ridotte ai minimi storici, peraltro in concomitanza con il Natale, causando perdite miliardarie alla Mela Morsicata. La casa di Cupertino, i suoi fornitori e la stampa internazionale hanno puntato immediatamente il dito contro il Governo cinese, che con la sua politica anti-contagio "Zero Covid" ha imposto chiusure totali e prolungate alle più grandi metropoli del Paese, paralizzandone il settore industriale.

Per questo, già negli scorsi mesi si parlava di uno spostamento della produzione degli iPhone dalla Cina ai suoi più diretti vicini, ovvero l'India e il Vietnam, almeno finché la pandemia da Covid-19 non verrà ufficialmente dichiarata "superata" da Pechino. Per questo stesso motivo, BOE produrrà gli schermi di iPhone 15 in Vietnam, e non più nei suoi stabilimenti cinesi. A questo punto, Apple potrebbe presto convincere anche Foxconn a fare lo stesso.

Il giornale vietnamita VNExpress ha infatti confermato che BOE investirà 650 milioni di Dollari in Vietnam, 400 dei quali per l'acquisto di un enorme terreno da 100 ettari e altri 250 per la fabbrica che vi sorgerà nei prossimi mesi. La piena operatività dell'impianto dovrebbe essere raggiunta nel 2025, ma sembra molto probabile che le prime catene produttive saranno operative molto prima, già nei prossimi mesi. Inoltre, pare che la struttura produrrà quasi unicamente pannelli OLED, che dunque saranno le tecnologie di base per lo schermo di iPhone 15.

La notizia assume ulteriore rilievo (e diventa ancor più preoccupante per l'industria hi-tech cinese) se consideriamo che proprio BOE potrebbe diventare il principale fornitore di schermi per Apple, soprattutto dopo il 2024, quando la compagnia dovrebbe iniziare a produrre su larga scala i display proprietari di Cupertino per Apple Watch e, successivamente, anche per iPhone.