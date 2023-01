iPhone 15, Apple punta tutto sul chip A17 Bionic: sarà il primo chip a 3 nm su smartphone

L'hardware di iPhone 15 e il chip A17 Bionic potrebbero essere molto più interessanti del previsto: dopo aver scoperto che iPhone 15 supporterà anche il Wi-Fi 6E, infatti, ora arriva un'indiscrezione secondo cui Apple starebbe investendo pesantemente nel design del chip A17 Bionic.

A riportare la notizia è WCCFTech, che spiega che il chip A17 Bionic sarà un enorme passo avanti per Apple rispetto ai chip A15 e A16, che condividevano grossomodo le stesse specifiche, la stessa architettura e delle performance molto simili. Il portale coreano spiega anzitutto che uno dei motivi della piccola rivoluzione hardware implementata con il SoC A17 sarà la sua realizzazione con il nodo TSMC a 3 nm, che Apple sarà la prima ad utilizzare su smartphone.

In una dichiarazione delle scorse ore, l'analista Ming-Chi Kuo ha spiegato che Apple ha allocato molte risorse al chip A17 di iPhone 15, specie a confronto con i SoC proprietari delle ultime due generazioni. L'analista ha spiegato che "il rallentamento degli upgrade dei processori è sfavorevole in termini di vendite dei prodotti finiti, come dimostrano i casi del chip A16 e dei SoC M2. Per questo, [...] Apple ha investito la gran parte delle sue risorse di design nei circuiti integrati per lo sviluppo dei processori dei nuovi iPhone".

L'impegno di Apple sul suo nuovo chip dipende in gran parte dal fatto che esso costituirà le fondamenta di un percorso che durerà fino al 2025, quando, secondo Ming-Chi Kuo, la casa di Cupertino passerà dal nodo a 3 nm di TSMC a quello a 2 nm della foundry taiwanese. Ciò significa anche che, dopo un upgrade significativo in arrivo quest'anno, possiamo aspettarci due generazioni di smartphone più "conservative", almeno in termini di hardware.