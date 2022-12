iPhone 15, Apple punterà sui modelli base? Vorrebbe 'equilibrare' la domanda

Mentre la produzione di iPhone 15 si sposta dalla Cina verso altri Paesi come l'India e gli Stati Uniti, pare che un altro problema si stia per porre al colosso di Cupertino: stiamo parlando dell'equilibrio della domanda tra versioni "base" e "Pro" dello smartphone, che con la generazione di iPhone 14 si è sbilanciato in favore dei modelli premium.

Quest'anno, come ormai tutti sappiamo, iPhone 14 Pro e Pro Max hanno venduto molto più di iPhone 14 e iPhone 14 Plus: merito delle specifiche migliorate di iPhone 14 Pro, che vanta un chip A16 Bionic, delle fotocamere da 48 MP e persino la Dynamic Island al posto del tradizionale notch. Tuttavia, tale enorme differenza di vendite in favore dei modelli high-end non sembra fare troppo bene al business di Apple.

Al momento, infatti, gli iPhone 14 Pro compongono il 64% delle vendite dei Melafonini di nuova generazione, contro il 51% degli iPhone 13 Pro. Un successo enorme, ma anche inaspettato, che sta causando ritardi a pioggia proprio per i due iPhone di fascia alta, mentre le due varianti vanilla restano sugli scaffali e sono acquistabili senza dover attendere settimane.

Secondo Investing.com, che cita una ricerca dall'istituto di analisi Nomura, Apple vorrebbe ridurre il gap tra modelli base e Pro dei suoi telefoni a partire da iPhone 15, in modo da mantenere una domanda più equilibrata tra i vari device e da riuscire a soddisfare un numero quanto più elevato possibile di ordini. Ciò significa, per esempio, che iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno la Dynamic Island, la fotocamera da 48 MP e il chip A16 Bionic.

Al contempo, secondo Nomura, i "cambiamenti di iPhone 15 Pro e Ultra saranno poco significativi per il consumatore medio: ci sarà una nuova lente periscopica, una DRAM da 8 GB e dei pulsanti con feedback aptico, ma nient'altro". Ciò, però, potrebbe porre il problema opposto: con l'arrivo di iPhone 15 Ultra previsto per il prossimo anno, come potrà la casa di Cupertino separare a sufficienza quest'ultimo dalle versioni base per spingere l'utenza ad acquistarlo?