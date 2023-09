iPhone 15, Apple taglia fuori BOE all'ultimo: Samsung produrrà quasi tutti gli schermi

Ormai manca davvero pochissimo al keynote di presentazione di iPhone 15: l'appuntamento è infatti programmato tra qualche ora, per le 19:00 di oggi, martedì 12 settembre. Mentre attendiamo l'evento, però, un nuovo leak ci svela un'interessante novità sugli schermi degli iPhone 15.

Il portale coreano ETNews, infatti, riporta che sarà Samsung a produrre quasi tutti i display di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Si tratta di una novità non certo da poco, dal momento che fino a poche ore fa era convinzione comune che il colosso coreano avrebbe realizzato solo i pannelli dei due modelli Pro, mentre a BOE sarebbero spettati gli iPhone 15 "vanilla".

Secondo ETNews, però, BOE non avrebbe passato i controlli di qualità di Apple, che dunque si sarebbe ritrovata a dover chiedere all'ultimo minuto un incremento sostanziale della produzione di schermi da parte di Samsung. Già lo scorso anno, in effetti, era emerso che Apple era scontenta dei display di BOE, che però sono stati comunque implementati sui due modelli base della linea iPhone 14.

Le fonti stampa riportano in particolare che i pannelli dell'azienda cinese avrebbero avuto problemi con l'illuminazione eccessiva della Dynamic Island - che quest'anno verrà estesa anche agli iPhone 15 base - e dei lati del display, da cui si verificherebbero delle "perdite" di fasci luminosi che ridurrebbero notevolmente la qualità di utilizzo degli smartphone.

Oltre all'esclusione di BOE, poi, pare anche che LG abbia ottenuto un'approvazione "condizionata" dei suoi pannelli: l'azienda coreana, che avrebbe dovuto realizzare i display di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, si limiterà invece a produrre quelli per il solo modello Pro, dal momento che gli schermi più grandi non hanno raggiunto gli standard qualitativi della Mela Morsicata.



Tutto questo, sfortunatamente, potrebbe avere delle ripercussioni sulla disponibilità di iPhone 15, iPhone 15 Plus e, soprattutto, iPhone 15 Pro Max nell'immediato periodo post-lancio. Negli scorsi giorni, era emerso che iPhone 15 Pro Max aveva incontrato dei problemi produttivi, ma secondo gli insider questi ultimi si sarebbero risolti a inizio settembre, giusto in tempo per il lancio del device sul mercato.