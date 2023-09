iPhone 15, Apple taglia i prezzi: fino a 150 euro in meno su iPhone 14

L'evento dell'anno per gli appassionati della mela è andato in scena nella serata del 12 settembre 2023: come al solito, oltre al reveal degli iPhone 15, Apple ha svelato anche gli iPhone 15 Pro.

Tra le novità dei nuovi modelli, oltre alla Dynamic Island dei modelli "base", spicca sicuramente l'implementazione della porta USB Type-C, che manda ufficialmente in pensione il connettore Lightning proprietario. Una delle "feature" passate un po' in sordina, però, è proprio il cartellino: rispetto alla scorsa generazione, infatti, i prezzi italiani di iPhone 15 e 15 Pro sono stati tagliati in maniera sensibile. Ma facciamo un confronto rispetto al passato, dopo i rincari che avevano interessato gli iPhone 14 rispetto ai 13.

Partiamo dai modelli Pro, dove queste differenze sono più evidenti. Se scegliamo il nuovo iPhone 15 Pro, dovremo mettere in conto questi prezzi:

iPhone 15 Pro da 128 GB - 1.289 euro

iPhone 15 Pro da 256 GB - 1.369 euro

iPhone 15 Pro da 512 GB - 1.619 euro

iPhone 15 Pro da 1 TB - 1.869 euro

I preordini partiranno dal 15 settembre 2023, mentre l'effettiva disponibilità inizierà dal 22 settembre 2023.

Già con questo modello si inizia a subodorare il cambio di marcia da parte di Apple. Guardiamo, infatti, i prezzi di listino dello scorso anno:

iPhone 14 Pro da 128 GB - 1339 Euro

iPhone 14 Pro da 256 GB - 1469 Euro

iPhone 14 Pro da 512 GB - 1729 Euro

iPhone 14 Pro da 1 TB - 1989 Euro

Avete capito bene: per il modello più caro il risparmio sarà di 120 euro, mentre per il taglio più piccolo ci troveremo in tasca comunque 50 euro in più.

Guardiamo, dunque, i modelli premium Pro Max. Lo scorso anno i prezzi erano:

iPhone 14 Pro Max da 128 GB - 1489 Euro

iPhone 14 Pro Max 256 GB - 1619 Euro

iPhone 14 Pro Max da 512 GB - 1879 Euro

iPhone 14 Pro Max da 1 TB - 2139 Euro

Se guardiamo i nuovi iPhone 15 Pro Max, la differenza si fa ancora più netta:

iPhone 15 Pro Max da 256 GB - 1.489 euro

iPhone 15 Pro Max da 512 GB - 1.739 euro

iPhone 15 Pro Max da 1 TB - 1.989 euro

In questo caso, date di preordini e disponibilità saranno uguali ad iPhone 15 Pro, con prezzi che però si riducono in maniera ancora più sensibile. Interessante, per esempio, il fatto che non ci sia un taglio da 128 GB e che il nuovo iPhone 15 Pro Max da 256 GB costi quanto il 14 da 128 GB per un risparmio di 130 euro, ma guardiamo anche al modello più costoso, che subisce un taglio di ben 150 euro.

Stesso discorso anche per i modelli "standard". I nuovi iPhone 15 avranno questi prezzi:

iPhone 15 da 128 GB - 979 euro

iPhone 15 da 256 GB - 1.109 euro

iPhone 15 da 512 GB - 1.359 euro

Mentre lo scorso anno si partiva da:

iPhone 14 da 128 GB - 1.029 euro

iPhone 14 da 256 GB - 1.159 euro

iPhone 14 da 512 GB - 1.419 euro

Il risparmio passa dai 50 euro del modello da 128 GB ai 60 del taglio più grande. Finalmente, poi, possiamo fare un paragone tra modelli "Plus", dato che la famiglia iPhone 13 contava ancora la variante Mini:

iPhone 15 Plus da 128 GB - 1.129 euro

iPhone 15 Plus da 256 GB - 1.259 euro

iPhone 15 Plus da 512 GB - 1.509 euro

L'anno scorso, invece, l'iPhone 14 Plus venne introdotto a:

iPhone 14 Plus da 128 GB - 1.179 euro

iPhone 14 Plus da 256 GB - 1.309 euro

iPhone 14 Plus da 512 GB - 1.569 euro

Evidente, anche qui, il risparmio gen-over-gen, con il nuovo modello che spazia dai 50 euro in meno del taglio da 128 GB ai 60 euro di risparmio per chi è interessato a quello da 512 GB.