iPhone 15 arriva a settembre con memoria fino a 2 TB: gli esperti sono sicuri

La presunta data del keynote di presentazione di iPhone 15 è comparsa online già qualche giorno fa. Oggi, però, un nuovo leak non si limita solo a confermare il giorno in cui si terrà la prossima conferenza Apple, ma ci indica anche quando iPhone 15 sarà disponibile per l'acquisto presso gli Apple Store e i rivenditori specializzati.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, infatti, iPhone 15 arriverà a metà settembre. Nell'ultima edizione della sua newsletter "Power On", il giornalista e insider del mondo Apple ha spiegato che il prossimo keynote della Mela Morsicata (durante il quale verrà presentato anche Apple Watch Series 9) si terrà il 12 o il 13 settembre, in linea con quanto stabilito dai leak degli ultimi giorni.

Non solo: secondo Gurman, iPhone 15 sarà disponibile esattamente dieci giorni dopo il suo annuncio, a partire dal 22 settembre prossimo. I preordini del telefono si apriranno invece il 15 settembre, a ridosso del keynote di presentazione del dispositivo. Possiamo aspettarci che le date siano le stesse anche per il nuovo Apple Watch.

La notizia farà tirare un sospiro di sollievo ai fan Apple, specie dopo che, nelle ultime settimane, era emerso che il lancio di iPhone 15 sarebbe slittato di qualche giorno (o di qualche settimana) rispetto a quanto originariamente preventivato. Non è comunque chiaro se la Mela Morsicata sia riuscita a risolvere i problemi di scorte e approvvigionamenti in vista della release del telefono o se, più semplicemente, iPhone 15 sarà disponibile in scorte limitate al lancio, come già avvenuto per alcuni modelli di iPhone 13 e iPhone 14.

Al contempo, 9to5Mac afferma di aver sentito da fonti affidabili che i principali carrier americani (cioè le grandi compagnie di telefonia mobile degli Stati Uniti) avrebbero chiesto ai loro dipendenti di non prendere ferie il 13 settembre, in vista di un "grande annuncio nel mercato smartphone". Che sia davvero la volta buona per iPhone 15?

Intanto, il leaker sudcoreano Yeux1122 ha spiegato che iPhone 15 costerà di più rispetto ad iPhone 14, ma per una buona ragione: la memoria di base dello smartphone aumenterà da 128 GB a 256 GB. Tutti e quattro i Melafonini del 2023 di Apple, infatti, saranno venduti nei tagli da 256 GB, 512 GB, 1 TB e - udite udite - persino 2 TB, per gli utenti più esigenti.