iPhone 15, arrivano le batterie più grandi: previsti incrementi fino al 18%!

A poche ore dagli ultimi rumor sulle nuove colorazioni di iPhone 15, direttamente da ITHome giunge una nuova voce secondo cui la lineup di smartphone 2023 targata Apple potrebbe sfoggiare batterie significativamente più grandi rispetto agli ultimi due modelli.

Le informazioni provengono direttamente da un dipendente Foxconn, secondo cui iPhone 15 presenterà una batteria più grande del 18% rispetto ad iPhone14, iPhone 15 Plus ed iPhone 15 Pro del 14% ed iPhone 15 Pro Max del 12% rispetto al suo diretto predecessore.

Per quanto riguarda gli iPhone 13, la situazione delle batteria era la seguente:

iPhone 13: 3.227 mAh

iPhone 13 mini: 2.406 mAh

iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Sugli iPhone 14 presentati lo scorso anno invece le capacità delle batterie erano le seguenti:

iPhone 14: 3.279 mAh

iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Sulla base delle informazioni trapelate, quindi, la situazione potrebbe essere la seguente:

iPhone 15: 3.877 mAh

iPhone 15 Plus: 4.912 mAh

iPhone 15 Pro: 3.650 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.852 mAh

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.La presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15 è in programma il prossimo autunno, presumibilmente a settembre nel corso del classico keynote autunnale targato Apple.