iPhone 15 arriverà anche in rosa: trapelano tutte le colorazioni

A poche ore dai nuovi rumor sul design di iPhone 15, il popolare leaker ShrimpApplePro affatto il punto sulle colorazioni che dovrebbe proporre Apple con i prossimi smartphone.

Secondo un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, il modello base dovrebbe essere disponibile in Midnight, Starlight, Green, Yellow, Pink e Product (RED). Tra tutte spicca sicuramente la nuova colorazione rosa, che si aggiunge a quelle già viste. Ovviamente ShrimpApplePro si riferisce esclusivamente al modello base, in quanto i Pro sono solitamente disponibili in meno colori e con finiture diverse.

La fonte della notizia sarebbe un dipendente Foxconn che avrebbe visto i nuovi colori in anteprima. Foxconn è proprio il principale fornitore di Apple per l’iPhone, e ShrimpApplePro è uno dei leaker più affidabili. Proprio per questi motivi, tendiamo a credere che il leak sia accurato.

L’iPhone 15 dovrebbe essere presentato il prossimo settembre, per arrivare sul mercato qualche settimana dopo. Al momento ancora consono emerse indicazioni sulla presunta data di lancio, e per tale ragione vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso non appena arriveranno.

Qualche giorno fa, intanto è emersa anche la colorazione di punta del nuovo iPhone 15 Pro, che dovrebbe sfociare una scocca premium blu.