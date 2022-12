iPhone 15 in arrivo in cinque diverse versioni: Apple cambia strategia?

Apple a quanto pare potrebbe cambiare strategia per iPhone 15. Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete e ripreso da PhoneArena, il colosso di Cupertino potrebbe dividere la linea in cinque diversi modelli per colmare alcune assenze che si sono fatte sentire con iPhone 14.

Nello specifico, sulla base del riscontro ottenuto dagli ultimi modelli (i dati hanno ormai certificato il fallimento di iPhone 14 Plus), Apple potrebbe rilasciare tre diversi modelli base: un iPhone 15 Mini con display da 5,4 pollici, un modello normale con schermo da 6,1 pollici ed un iPhone 15 Plus da 6,7 pollici, a cui potrebbe aggiungersi una variante Pro con display da 6,1 pollici ed un modello Ultra da 6,7 pollici.

A far discutere è principalmente la parte sul modello Mini, che è stato eliminato quest’anno a causa dello scarso riscontro ottenuto lo scorso anno. Tuttavia, alcune ricerche suggeriscono che alcune porzioni di utenti continuano a preferire gli smartphone più piccoli, ma la possibilità che Apple reintroduca una variante Mini è piuttosto bassa. Non è da escludere che iPhone 15 Mini sia il nuovo iPhone SE: negli ultimi giorni sono emersi vari rumor secondo cui Apple migliorerà il rapporto qualità-prezzo con iPhone SE 4, che potrebbe arrivare già nel 2023.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.