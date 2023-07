iPhone 15, in arrivo importanti miglioramenti alle fotocamere

A pochi giorni dai non certo positivi rumor che vogliono Apple pronta ad aumentare i prezzi di iPhone 15 Pro e Pro Max, un nuovo rapporto pubblicato da MacRumors afferma che i nuovi modelli di smartphone made in Apple presenteranno degli importanti miglioramenti a livello fotografico.

Nella fattispecie, gli utenti dovrebbero trovarsi di fronte ai primi smartphone con obiettivo ibrido. Ciò vuol dire che iPhone 15 avrà un singolo elemento vetro e sei elementi in plastica sulla fotocamera principale. L’apertura dovrebbe essere f/1.7, un miglioramento importante rispetto ad iPhone 14 Pro: ciò permetterà all’obiettivo principale di assorbire fino al 20% di luce in più, rendendo migliore l’acquisizione delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Secondo l’utente che ha condiviso il rapporto, RGloudS, quanto vedremo in autunno con iPhone 15 sarà un assaggio di ciò che Apple intende fare con iPhone 16 Pro Max del prossimo anno: il top di gamma 2024 infatti dovrebbe utilizzare un obiettivo ibrido in otto parti con due elementi in vetro e sei in plastica grazie all’introduzione degli obiettivi ibridi anche sul teleobiettivo e sull’ultra. Inizialmente si era parlato di tali novità anche per iPhone 15 Pro Max di quest’anno, ma alla fine Apple ha rinviato i piani.

Gli iPhone 15 base dovrebbero anche presentare lo stesso sensore da 48 megapixel della fotocamera principale di iPhone 14 Pro, ma MacRumors non esclude qualche minimo downgrade.