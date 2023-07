iPhone 15, aumenti di prezzo per tutta la gamma, i Pro in arrivo con nuovo design

Nel nuovo numero della newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha confermato i recenti rapporti che vogliono Apple pronta ad aumentare i prezzi di iPhone 15. In particolare, il popolare giornalista riferisce che i consumatori dovrebbero aspettarsi aumenti di prezzo su tutta la gamma di iPhone 15 a livello internazionale.

Le novità dovrebbero essere tante però e non si limiteranno esclusivamente ai prezzi. In particolare, iPhone 15 Pro e Pro Max sfoggeranno un nuovo design con scocca in titanio ed un sistema di fotocamere aggiornati.

La scorsa settimana il popolare giornalista di Bloomberg aveva riferito che Apple avrebbe messo in preventivo la spedizione di circa 85 milioni di unità quest’anno, più o meno in linea come l’iPhone 14 nello stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, proprio grazie a questi aumenti di prezzi la società prevede anche che le entrate complessive aumenteranno. “Un'altra nota sul prossimo iPhone: farei attenzione ad aumenti di prezzo anche minori su tutti e quattro i modelli al di fuori degli Stati Uniti. Inoltre, non escluderei un aumento dei prezzi negli USA, almeno per alcuni dei modelli Pro, dato il passaggio al titanio e il sistema di fotocamere più costoso dell'iPhone 15 Pro Max. Per fare un esempio: Apple addebita 100 Dollari in più per gli orologi in titanio rispetto alle loro controparti in acciaio inossidabile” si legge nella nota.

Proprio qualche giorno fa, un altro rapporto si era soffermato sugli importanti miglioramenti alle fotocamere di iPhone 15.