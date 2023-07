iPhone 15 avrà la connettività satellitare a internet? Spuntano degli indizi

Le chiamate satellitari su iPhone sono arrivate in Italia a metà marzo, dopo essere state lanciate negli Stati Uniti alla fine del 2022. Mentre gli utenti iOS si abituano alla nuova feature, però, pare che Apple stia già lavorando ad un miglioramento per quest'ultima, ossia la connessione internet satellitare per iPhone 15 o smartphone successivi.

Già in passato, vi abbiamo spiegato che Apple ha collaborato con GlobalStar per portare la connettività satellitare su iPhone. Quest'ultima utilizza la costellazione di satelliti di GlobalStar per inviare e ricevere chiamate e messaggi testuali dove non c'è segnale cellulare. Al momento, però, la funzione non permette di navigare sul web tramite la connessione satellitare.

Poco prima che Apple annunciasse la funzione per iPhone 14, anche T-Mobile e Starlink avevano avviato una partnership per un piano di connettività internet mobile basato sui satelliti, e non solo sulle classiche celle telefoniche, che sarebbe risultato particolarmente utile nelle zone rurali e immerse nella natura.

Al tempo, T-Mobile aveva criticato la tecnologica di GlobalStar, spiegando che "la maggior parte dei dispositivi consumer attualmente disponibili non supporta la ricezione del segnale MSS [Mobile Satellite Service, il segnale usato da Apple e GlobalStar; ndr]", e aveva proposto una tecnologia alternativa, chiama SCS, o "Supplemental Coverage from Space", che avrebbe garantito anche la connessione al web, oltre a chiamate e SMS via satellite.

Il portale PCMag ha però scoperto una serie di documenti depositati da GlobalStar alla FCC nei quali la compagnia difende la tecnologia MSS e spiega che essa ha salvato le vite di diversi utenti iPhone negli scorsi mesi. Inoltre, l'azienda aggiunge che continuerà a supportare l'MSS con un numero sempre maggiore di funzioni e di servizi per iPhone e per tutti gli altri smartphone che decideranno di implementarla. Tra questi, neanche a dirlo, ci sarebbe proprio la connettività satellitare di rete: che la feature sia in arrivo già su iPhone 15?