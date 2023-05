iPhone 15 avrà lo schermo con i bordi più sottili al mondo: la conferma in un video

A poche ore dagli ultimi rumor sul design di iPhone 15 Pro Max, è sempre lo smartphone top di gamma di Cupertino a comparire in formato "dummy", con una replica che ci fornisce alcune preziose indicazioni sul form factor di iPhone 15 Pro Max. Nello specifico, quest'ultima conferma che il device avrà dei bordi sottilissimi attorno allo schermo.

Il dispositivo dummy è comparso in un video del popolare Youtuber Unbox Therapy, che spiega che la replica di iPhone 15 Pro Max in suo possesso è, come ci si poteva aspettare, un modello inviato da Apple ai produttori di accessori per lo smartphone, quali case, custodie e vetri protettivi, per dare inizio alle loro linee produttive in modo da garantire la pubblicazione dei propri accessori insieme agli iPhone 15, nel mese di settembre.

Il video mostra iPhone 15 Pro Max e iPhone 14 Pro Max uno a fianco dell'altro e, come lo stesso Unbox Therapy ci fa notare, lo spessore dei bordi attorno allo schermo del Melafonino di nuova generazione è "quasi dimezzato" rispetto al predecessore, offrendo quello che potrebbe essere il miglior rapporto schermo-corpo mai visto in uno smartphone.

Già da tempo sappiamo che iPhone 15 avrà bordi sottili e curvi, ma davvero in pochi si sarebbero aspettati un cambiamento simile rispetto all'iPhone di scorsa generazione. Certo, secondo i rumor iPhone 15 Pro sarà diverso dal modello Pro Max e avrà dei bordi leggermente più pronunciati rispetto a quest'ultimo, ma in entrambi i casi si parlerebbe di rapporti screen-to-body veramente invidiabili, sia tra gli smartphone iOS che tra i rivali Android.

Tempo fa, il leaker Ice Universe aveva anticipato che iPhone 15 Pro Max avrebbe battuto Xiaomi 13 Pro come smartphone dai bordi più sottili in commercio, con uno spessore di 1,55 millimetri, contro gli 1,81 millimetri del top di gamma Xiaomi. Per fare un confronto, iPhone 14 Pro Max ha dei bordi da 2,17 millimetri, mentre Samsung Galaxy S23 Ultra arriva a 1,95 millimetri.