iPhone 15, i benchmark del nuovo processore sono mostruosi

Solo qualche giorno fa si parlava di una GPU più potente per il chip Apple A17 che dovrebbe finire sotto la scocca dei modelli premium della famiglia iPhone 15, ma oggi finalmente abbiamo l'opportunità di dare un'occhiata anche ai benchmark sintetici del SoC di nuova generazione.

Pubblicati su X da Naveen Tech Wala, i risultati si riferiscono chiaramente a un ciclo di Geekbench 6 operato su quello che dovrebbe essere appunto iPhone 15 Pro. Tuttavia, non c'è modo di verificarne la genuinità, trattandosi solamente di uno screenshot, quindi è bene trattare con la dovuta cautela i numeri riportati.

Secondo quanto emerso, l'A17 dovrebbe riuscire a capitalizzare 3.269 punti in Single Core, laddove l'iPhone 14 Pro Max con chip A16 si aggira nei dintorni dei 2.500 punti. I 7.666 punti ottenuti in Multi Core, invece, staccano l'A16 con un margine più ristretto, con quest'ultimo che riesce ad arrivare intorno ai 6.200 punti.

Il balzo generazionale, dunque, sarebbe superiore al 20% sia in Single che in Multi Core e rispettivamente pari a circa il 30% e al 25%.

Nonostante l'entusiasmo, ribadiamo ancora una volta che non si tratta di un test verificato, ma soprattutto che in benchmark sintetici tendono non tanto a essere davvero rappresentativi delle performance all'atto pratico, quanto più a standardizzare le misurazioni delle performance in casi limite.

A ogni modo, se volete un quadro più completo sul keynote di settembre, ecco il nostro ultimo speciale su iPhone 15 in cui abbiamo cercato di fare il punto della situazione su tutti i rumor emersi finora.