iPhone 15, i bordi saranno davvero sottilissimi: i file CAD confermano le misure

Negli scorsi giorni, vi abbiamo spiegato che iPhone 15 porterà con sé tante novità, insieme ad un pricetag più elevato rispetto agli iPhone 14 di scorsa generazione. Una delle feature di design dei Melafonini di nuova generazione saranno dei bordi così sottili da risultare quasi invisibili: ma come saranno, esattamente, le cornici di iPhone 15?

A spiegarlo è uno speciale di 9to5Mac: la testata americana, infatti, spiega di aver ottenuto dei disegni CAD di iPhone 15, la cui veridicità è stata confermata dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Si tratterebbe dunque di documenti affidabilissimi, poiché confermati da due fonti estremamente autorevoli nel panorama Apple.

9to5Mac ci spiega che, negli ultimi anni, Apple ha ridisegnato lo schermo degli iPhone diverse volte, riducendo via via le dimensioni di bordi e cornici fino all'introduzione della Dynamic Island su iPhone 14, che risulta il Melafonino con i bordi meno vistosi sul mercato. Questo trend, dunque, dovrebbe continuare con iPhone 15, che, pur mantenendo sempre la Dynamic Island, ridurrà ulteriormente i bordi che circondano il suo display.

Stando ai render, iPhone 15 avrà dei bordi da 1,5 millimetri. Se lo spessore fosse confermato, si tratterebbe di uno degli smartphone con le cornici più sottili sul mercato (se non addirittura le più sottili sulla piazza). Come vi abbiamo già spiegato in passato, iPhone 15 userà la tecnologia LIPO, o Low-Injection Pressure Over-molding, per la realizzazione dei suoi schermi di nuova generazione: si tratta della stessa tecnologia utilizzata su Apple Watch, che permette di ridurre drasticamente la dimensione delle cornici su tutti i lati del prodotto.

Sfortunatamente, però, ci sarà anche una contropartita: mentre i bordi si ridurranno, le dimensioni della Dynamic Island resteranno le stesse. Ciò, in soldoni, significa che quest'ultima risulterà ancora più appariscente che in passato, poiché il contrasto con le cornici super-sottili dello smartphone sarà ancora più marcato rispetto agli iPhone 14 dello scorso anno.