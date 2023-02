iPhone 15, cambia il design: riprenderà in parte Apple Watch Ultra

A quanto pare l’integrazione di un ingresso USB-C su iPhone 15 potrebbe non essere l'unica novità a livello di design del nuovo smartphone targato Apple in arrivo a fine 2023 nei negozi. Un nuovo rapporto pubblicato su Twitter da un leaker infatti riferisce che potrebbe anche cambiare il design.

ShrimpApplePro infatti sostiene che iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max sfoggeranno delle cornici ancora più sottili attorno al display, in maniera simile ad Apple Watch Series 7 ed Apple Watch Ultra. Ciò potrebbe tradursi in un aumento dello spazio utilizzabile sullo schermo per il display, seppur in maniera ridotta.

In precedenza il leaker anonimo aveva ipotizzato dei bordi curvi, fotocamera da 48MP e Dynamic Island su tutti gli iPhone 15 ma sebbene se ne parli da tempo al momento ancora non sono arrivate conferme ufficiali. Altri rapporti spiegano che i modelli standard dovrebbero mantenere un pannello con refresh rate di 60Hz, mentre a livello di SoC dovrebbe farsi spazio l’A16 Bionic con i modelli Pro che potrebbero sfoggiare un nuovo chip da 3nm. Sull’iPhone 15 Ultra si parla di una fotocamera con zoom periscopico, ma anche a riguardo non sono emerse conferme.

Sembra invece praticamente certa l’integrazione di un ingresso USB-C su iPhone 15, ma anche a riguardo le teorie sono tante: secondo molti Apple potrebbe limitare alcune funzioni ai cavi originali, mentre per altri l’ingresso potrebbe farsi spazio solo sui modelli Pro.