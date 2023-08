iPhone 15, il cavo USB-C incluso nella confezione sarà solo USB 2.0

Nuovo giorno, e nuovi rumor su iPhone 15. Con il passare delle ore si fanno sempre più incessanti le voci sulle specifiche e caratteristiche che dovrebbero trovare spazio nei nuovi smartphone targati Apple. Quest’oggi un nuovo rumor si sofferma sulla ricarica USB-C.

Proprio qualche giorno fa, infatti, sul web erano comparse le foto dei cavi di ricarica USB-C di iPhone 15 che gli utenti dovrebbero trovare nelle confezioni. Ebbene, una nuova voce pubblicata in rete riferisce che il cavo USB-C incluso all’interno del box di iPhone 15 sarà limitato all’USB 2.0.

Il leaker Majin Bu, attraverso i propri canali ufficiali social, riferisce che i cavi tracciati che gli utenti riceveranno insieme ai loro iPhone 15 saranno limitati all’USB 2.0 e quindi offriranno la stessa velocità di trasmissione dati del Lightning. Nello specifico, l’USB 2.0 è in grado di trasmettere dati solo ad una velocità massima di 480 Mbps, e costringerebbe gli utenti ad acquistarne uno a parte per poter ottenere una velocità maggiore.

Le ragioni di questa scelta non sono chiare, ed ovviamente nemmeno sono state confermate in via ufficiale da Apple. Anche in passato si era parlato però dell’eventualità, ma resta da capire se il colosso di Cupertino intenda replicare quanto fatto con gli iPad: solo i Pro supportano il Thunderbolt, e non è da escludere che Apple decida di offrire la velocità di trasferimento dati più elevata solo sui modelli top di gamma.