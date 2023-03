iPhone 15, il chip A17 sarà a 3 nm: come cambiano prestazioni e efficienza

Dopo aver scoperto le novità del design di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, arrivano oggi ulteriori conferme relative alla scheda tecnica dei due smartphone top di gamma di Cupertino. Un report, infatti, conferma che il chip A17 Bionic sarà a 3 nanometri e porterà con sé un grande miglioramento prestazionale per i prossimi iPhone.

il chip A17 Bionic di iPhone 15 Pro e Pro Max, d'altro canto, sarà quasi certamente il primo SoC a 3 nanometri su smartphone di sempre, anticipando la transizione verso il nodo a 3 nm dei principali competitor, quali Qualcomm (che dovrebbe effettuarlo con lo Snapdragon 8 Gen3), MediaTek, Samsung e Google. Per assicurarsi di arrivare prima nella "corsa" al nuovo nodo, d'altro canto, Apple ha prenotato tutti i chip a 3 nm di TSMC nelle scorse settimane, lasciando la concorrenza a bocca asciutta.

Il cambio di nodo produttivo e quello di architettura tra il chip A16 Bionic e il chip A17 Bionic dovrebbero portarsi dietro anche un netto aumento delle prestazioni di iPhone 15 Pro e Pro Max rispetto ad iPhone 14 Pro e Pro Max. Considerato che i due Melafonini di attuale generazione sono già tra gli smartphone più performanti in commercio, è molto probabile che la proposta di Cupertino in uscita a settembre "stacchi" nettamente anche tutto il panorama Android, nonostante Qualcomm avesse recuperato Apple con lo Snapdragon 8 Gen2.

Stando a quanto riporta 9to5Mac citando un report del portale taiwanese DigiTimes, la transizione dai 5 nm dei chip A14, A15 e A16 Bionic verso i 3 nm del chip A17, che comporterà il salto a pié pari del nodo a 4 nm di TSMC, dovrebbe portare con sé ingenti miglioramenti in termini di prestazioni e una maggiore efficienza energetica dell'hardware dello smartphone, dovuta in larga parte alla miniaturizzazione delle sue componenti.

Secondo 9to5Mac, Apple potrebbe prendere due strade diverse con la generazione di iPhone in arrivo quest'anno: la prima potrebbe essere quella di mantenere pressoché invariata la già ottima durata della batteria di iPhone 14 Pro e Pro Max e puntare tutto sulla potenza, staccando nettamente gli smartphone della concorrenza; la seconda, invece, sarebbe la via opposta, sacrificando un miglioramento prestazionale marcato in favore di batterie dalla durata molto più lunga di quelle attuali.