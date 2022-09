iPhone 15, il chip A17 sarà a 3 nm: utilizzerà il nodo N3E di TSMC

Dopo aver scoperto che Apple sta lavorando ad iPhone 15 Ultra, arriva oggi un'altra gradita conferma sulle caratteristiche tecniche dei Melafonini di nuova generazione. In particolare, le ultime indiscrezioni si concentrano sul chip A17 Bionic degli iPhone 15.

Secondo quanto riporta Nikkei Asia, il chip A17 sarà realizzato con il nodo N3E di TSMC. Il nodo N3E dovrebbe essere l'evoluzione del nodo a 3 nm di TSMC, o N3, che è entrato in produzione a inizio settembre. Secondo Nikkei, TSMC vorrebbe sostituire le produzioni con nodo N3 con quelle con nodo N3E già a partire da inizio 2023, e Apple dovrebbe essere la prima cliente a utilizzare il nuovo processo produttivo.

Teoricamente, il nodo N3E dovrebbe migliorare le performance e l'efficienza del nodo N3, garantendo di conseguenza dei chipset più avanzati. Questi ultimi saranno utilizzati anzitutto su iPhone 15, nel chip A17 Bionic, e poi anche sui chip M3 dei Macbook di prossima generazione, in uscita a partire dal 2024.

Lo stesso report, poi, aggiunge che il nodo a 3 nm di prima generazione verrà utilizzato su alcuni nuovi iPad in uscita nei prossimi mesi: con ogni probabilità, con queste parole Nikkei si riferisce agli iPad Pro M2 in uscita a ottobre, che riceveranno un keynote dedicato nel corso del prossimo mese. Per altri leaker, invece, il chip M2 presente sul nuovo iPad Pro avrà comunque un'architettura a 5 nm, perciò resta ancora da capire quale previsione sia corretta.

Infine, sempre Nikkei conferma che anche il prossimo anno il chip A17 sarà riservato ai modelli Pro di iPhone 15, mentre il chip A16 (quello degli attuali iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max) verrà montato su iPhone 15 e iPhone 15 Plus. La differenza tra un SoC e l'altro, in questo caso, dovrebbe essere piuttosto marcata: il chip A16 ha infatti un'architettura a 4 nm, mentre l'A17 ne avrà una a 3 nm.