iPhone 15, il chip A17 Pro è più potente del previsto: i nuovi benchmark sorprendono

I primi benchmark del chip A17 Pro di iPhone 15 sono online già da qualche giorno. Nelle scorse ore, però, i test disponibili online del nuovo smartphone di Cupertino non hanno fatto altro che aumentare, dandoci un'idea più chiara delle performance del nuovo SoC A17 Pro: il salto di generazione si sente!

Come ci è stato spiegato da Apple durante l'evento di presentazione di iPhone 15, il chip A17 Pro ha un totale di 6 Core, divisi su 2 P-Core e 4 E-Core. Questi ultimi, secondo il colosso di Cupertino, garantirebbero un incremento prestazionale del 10% circa rispetto al SoC A16 Bionic di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Innanzitutto, gli ultimi benchmark comparsi su GeekBench (riportati dai colleghi di GSMArena) ci svelano che i P-Core del chip A17 Pro hanno una frequenza di clock pari a 3,78 GHz: un record, che rende quello di Apple il SoC dotato dei P-Core più veloci al mondo, almeno limitatamente al mercato smartphone. Benché non si sappia ancora nulla sul clock degli E-Core, i benchmark confermano anche che iPhone 15 Pro ha 8 GB di RAM - e non sei come iPhone 14 Pro e Pro Max.

Passiamo dunque ai benchmark. Il primo, quello relativo ad iPhone 15 Pro (che su GeekBench viene chiamato iPhone16,1), ci dice che lo smartphone arriva a 2.908 punti in Single-Core e 7.238 punti in Multi-Core con sistema operativo iOS 17. Il secondo, legato invece ad iPhone 15 Pro Max (che GeekBench chiama iPhone16,2), tocca dei punteggi pari a 2.846 punti in Single-Core e 7.024 punti in Multi-Core.

Facendo i dovuti confronti con iPhone 14 Pro e Pro Max, possiamo concludere che Apple ha sottostimato i miglioramenti in percentuale del suo nuovo SoC rispetto all'A16 Bionic di scorsa generazione. In Single-Core, infatti, l'incremento prestazionale è pari al 16%. In Multi-Core, invece, esso si assesta attorno al 13%: molto più del 10% previsto dalla Mela Morsicata!