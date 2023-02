iPhone 15, cinque smartphone in arrivo? I modelli Pro Max e Ultra saranno separati

Già da tempo sappiamo che iPhone 15 Ultra costerà molto di più di iPhone 15 Pro e di iPhone 14 Pro Max. In molti si chiedono se la mossa non possa rivelarsi problematica per Apple, riducendo le vendite di iPhone 15 Ultra, considerato troppo costoso dall'utente medio. Per il CEO di Cupertino Tim Cook, però, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi.

Stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, infatti, il CEO di Apple Tim Cook avrebbe spiegato agli investitori che gli aumenti di prezzo di iPhone 15 Pro e Ultra non saranno un problema, e che anzi la compagnia potrebbe persino persuadere i suoi utenti a spese più alte per i propri smartphone.

Nel corso dell'incontro, durante il quale Cook ha anche svelato i risultati dell'ultima trimestrale di Apple del 2022, il CEO della Mela Morsicata ha detto che "credo che le persone siano disposte a spendere di più per avere il meglio possibile nella categoria degli smartphone". Inoltre, il dirigente ha affermato di credere che gli iPhone siano ormai una "parte integrante" della vita di molti utenti.

Con queste parole, pur senza ufficializzare un aumento del prezzo di iPhone 15 e dei suoi modelli di fascia alta, Cook ha spalancato la porta a tale eventualità, facendo però presagire che ogni aumento di prezzo non avverrà senza una giustificazione, ovvero senza l'introduzione di nuove feature volte a rendere gli iPhone next-gen il "meglio possibile" nella propria categoria di device.

Inoltre, Gurman ha anche rivelato che iPhone 15 Pro Max e Ultra saranno due smartphone diversi: la lineup di iPhone 15, dunque, potrebbe essere composta da ben cinque device, e non quattro. Se ciò fosse vero, dunque, possiamo aspettarci che iPhone 15 Ultra abbia varie feature esclusive, insieme però ad un prezzo molto più elevato rispetto a quello di iPhone 14 Pro Max.