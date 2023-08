iPhone 15, sono questi i colori di lancio? Ci sono Corallo, Blu Scuro e Titanio

Pare che Apple abbia tagliato la produzione di iPhone 15, un po' a causa delle scarse previsioni di vendita e un po' per via di alcuni problemi di cui starebbero soffrendo le linee produttive dello smartphone. Mentre aspettiamo di verificare i risultati commerciali dei nuovi Melafonini, però, si svelano tutte le colorazioni di lancio di iPhone 15.

Il portale Macrumors ha raccolto quanto riportato da leaker e insider negli ultimi giorni, confermando innanzitutto che Apple lancerà quattro iPhone 15, ovvero iPhone 15 "base", iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max potrebbe tardare di circa un mese rispetto agli altri smartphone di Cupertino, forse proprio a causa dei problemi produttivi di cui abbiamo parlato poco fa. L'evento di lancio di iPhone 15, invece, si terrà il 12 o il 13 settembre.

Secondo Macrumors, i nuovi iPhone saranno lanciati in cinque colorazioni diverse, più una sesta che si aggiungerà nella prima metà del 2024 per mantenere alte le vendite degli smartphone Apple di nuova generazione. I cinque colori di lancio di iPhone 15 sarebbero già stati svelati dai cavi USB-C presenti nella confezione degli dispositivi, che non saranno più di colore bianco, ma avranno una tinta identica a quella dello smartphone a cui verranno abbinati.

Dunque, le tinte di lancio di iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno Mezzanotte, Galassia, Giallo, Blu e Corallo. Mezzanotte e Galassia, come da tradizione, saranno rispettivamente un nero opaco e un bianco molto vivido, mentre Corallo sarà una tinta pastello simile all'arancione. Quest'ultima colorazione è già stata utilizzata nel lontano 2018 su iPhone XR. Ovviamente, poi, ci sarà il solito iPhone 15 Product(RED) di colore rosso.

Per quanto riguarda i due modelli Pro di iPhone 15, tradizionalmente essi vengono lanciati da Apple in quattro colori diversi. iPhone 15 Pro avrà la tinta Titan Gray, che è già stata leakata con alcune immagini del dispositivo. Tra le altre, invece, i rumor parlano di due colori piuttosto tradizionali, ovvero Space Black (nero opaco) e Silver Gray (grigio chiaro). Concluderà la lineup l'iPhone 15 Pro (e Pro Max, ovviamente) in colorazione Dark Blue, ovvero Blu Scuro, che dovrebbe essere anche quello prescelto per la campagna marketing del colosso di Cupertino.