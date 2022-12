iPhone 15 si concentrerà più sull'autonomia che sulla potenza? Gli ultimi rumor

Con il via alla produzione dei chip a 3nm da parte di TSMC, sono iniziati a circolare i primi rumor sul chip A17 che Apple dovrebbe implementare nell’iPhone 15, che potrebbe concentrarsi maggiormente sull’autonomia della batteria piuttosto che sulla potenza classica.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione della linea produttiva a 3nm, i dirigenti di TSMC hanno posto più enfasi sull’efficienza energetica che sulle prestazioni dei chip prodotti con tale tecnologia, ed è innegabile che i riferimenti siano stati colti dagli osservatori del mondo Apple.

L’iPhone 15 del prossimo anno, così come i Mac basati sui nuovi M2 Pro e sugli M3 dovrebbero utilizzare chip basati sul nuovo processo a 3nm dell’azienda, che rappresenterà un passo significativo. Mark Liu di TSMC, nel corso della conferenza stampa di oggi ha affermato che i chip a 3nm “offrono prestazioni migliori rispetto ai suoi chip a 5 nm, pur richiedendo circa il 35% in meno di energia”.

Per l’A16 Bionic della gamma iPhone 14, Apple ha affermato che avrebbe offerto un miglioramento del 20% in termini di risparmio energetico, e non è da escludere che con l’A17 Bionic a 3nm Tim Cook e soci puntino ulteriormente su questo aspetto piuttosto che solo sulle performance.

Alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse ore hanno suggerito che iPhone 15 potrebbe arrivare in cinque versioni, ma mancando ancora nove mesi al lancio è difficile fare ipotesi.