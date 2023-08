iPhone 15, confermata la porta USB-C? Le prime foto spuntano online

Se c'è una cosa della nuova generazione di Melafonini che sappiamo (quasi) per certa, è che iPhone 15 avrà una porta USB-C come proprio connettore di ricarica, pensionando la vecchia porta Lightning. Per la prima volta, però, oggi vediamo il connettore USB-C di iPhone 15 dal vivo, in un'immagine leakata sul web.

A svelare l'immagine sono i due leaker Lipilipsi e John011235: trovate i loro tweet in calce a questa notizia. Stando a quanto riportato dai leaker, la foto mostrerebbe i connettori USB-C di iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max. Non ci sono spiegazioni sul perché iPhone 15 Pro manchi all'appello, ma possiamo dirci certi che anche quest'ultimo adotterà una porta di ricarica di nuova generazione: d'altro canto, è stata l'UE a spingere Apple verso l'USB-C con la sua legge sul caricabatterie unico.

Sfortunatamente, il leak non ci dice nulla di più sui Melafonini di nuova generazione. In passato, però, l'analista Ming-Chi Kuo e il giornalista di Bloomberg Mark Gurman hanno svelato che il nuovo connettore USB-C di Cupertino sarà molto più veloce nel trasferimento dati della porta Lightning finora implementata su iPhone, rendendo meno "doloroso" il passaggio via cavo di immagini e video dagli smartphone Apple a Mac e PC.

In ogni caso, pare che l'ingresso USB-C di Apple non comporterà alcun miglioramento alla ricarica cablata degli iPhone 15 e, soprattutto, sarà compatibile solo con alcuni accessori di terze parti: in particolare, solo gli accessori certificati MFi funzioneranno con iPhone 15. In questo modo, il colosso di Cupertino dovrebbe assicurarsi che chiunque voglia realizzare accessori per i suoi prodotti mantenga gli elevati standard qualitativi predisposti da Apple stessa tramite la certificazione "Made For iPhone".

Trattandosi di indiscrezioni e leak, comunque, vi invitiamo ad prendere quanto riportato con le pinze. Sicuramente, però, ne sapremo di più il 12 o il 13 settembre, quando Apple dovrebbe annunciare iPhone 15, almeno secondo le voci di corridoio del settore.