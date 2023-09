Gli iPhone 15 saranno delle console da gaming? La risposta nel nostro ultimo video

Il chip A17 Pro di iPhone 15 ha cambiato le carte in tavola del gaming su smartphone. La GPU next-gen del SoC dei nuovi Melafonini, infatti, introduce l'accelerazione hardware per il Ray-Tracing nei prodotti Apple: che la rivoluzione hardware del colosso di Cupertino riesca davvero a portare i videogiochi per console anche in mobilità?

Nel nostro ultimo video, che trovate sul canale YouTube di Everyeye, vi spieghiamo cosa cambia con il chip A17 Pro rispetto ai predecessori, come il chip A16 Bionic di iPhone 14 Pro e Pro Max: con il salto produttivo dal nodo a 5 nm a quello a 3 nm di TSMC, la Mela Morsicata ha potuto incrementare nettamente il numero di transistor del chip, che passano da 16 miliardi a ben 19 miliardi.

Non solo: con un GPU Core in più e un Neural Engine raddoppiato in termini di velocità, il nuovo SoC di Apple si prepara a fare la differenza anche nel mondo gaming. Al netto di una CPU a 6 Core invariata rispetto agli smartphone di scorsa generazione, infatti, la nuova grafica e il Neural Engine riprogettato permetteranno di far girare sul piccolo Melafonino del 2023 numerosi videogiochi per console di fascia alta. Per di più, grazie alle possibilità di mirroring video offerte dal connettore USB-C di iPhone 15, PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch potrebbero diventare un ricordo.

Ma quali saranno i primi giochi tripla-A per iPhone 15? Ubisoft ha già annunciato Assassin's Creed Mirage, mentre Capcom ha confermato Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake, tutti in arrivo sul nuovo smartphone di Cupertino con grafica quanto più simile possibile a quella delle console current gen e con ray-tracing.

Per saperne di più, però, vi consigliamo di dare un'occhiata al video completo: il nostro Riccardo, infatti, vi spiegherà tutte le novità portate con sé dall'architettura GPU di nuova generazione di Apple, ma si parlerà anche dell'upscaling MetalFX di Apple e di come l'IA abbia reso possibile il "salto" nel gaming di Cupertino.