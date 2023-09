iPhone 15, cos'è lo Spatial Video? Tutto sulla funzione pensata per Apple Vision Pro

Durante l'evento di lancio di iPhone 15 Pro e Pro Max, Apple ha citato una funzione davvero interessante dei due Melafonini next-gen: stiamo parlando della nuova feature "Spatial Video", che permetterà ad iPhone 15 Pro e Pro Max di realizzare contenuti riproducibili su Apple Vision Pro. Ma di cosa si tratta, esattamente?

La descrizione data da Apple della funzione è per la verità piuttosto fumosa: la casa di Cupertino, infatti, si è limitata a dire che essa "spinge in avanti i limiti dei momenti che puoi catturare con la fotocamera dello smartphone". Per di più, lo Spatial Video non arriverà prima di fine 2023 sugli iPhone di nuova generazione. Il nome della funzione richiama direttamente lo Spatial Computing di Apple Vision Pro, che di fatto non è altro che il posizionamento delle interfacce e dell'UI del device in un ambiente tridimensionale reale (o realistico).

Anche lo Spatial Video è qualcosa di simile: la funzione permette di registrare video tridimensionali con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In termini tecnici, le riprese vengono eseguite mediante l'uso combinato della fotocamera principale e di quella ultrawide dello smartphone, che insieme riescono a produrre una visione stereoscopica del girato.

In altre parole, i video tridimensionali forniscono maggiore immersione nello scenario, poiché mostrano le diverse posizioni nello spazio di luoghi, persone e oggetti, creando per voi una sorta di piccoli diorama immersivo in 3D. Secondo Macrumors, accanto ai video 3D, Apple implementerà anche la fotografia 3D sui suoi nuovi iPhone, ma per ora non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

Per la verità, la funzione Spatial Audio resta ancora un mistero, almeno in gran parte. In particolare, Apple non ha spiegato in quale formato, con quale risoluzione e con quale framerate verranno registrati i video 3D, mentre non sappiamo nemmeno quale sarà il peso dei contenuti girati con questa tecnologia, né tantomeno se essi saranno riproducibili unicamente su Apple Vision Pro o se potranno essere visualizzati anche da iPhone. Ciliegina sulla torna: la feature non ha una data d'uscita certa, dal momento che non sarà presente sui nuovi Melafonini al lancio, ma arriverà solo nei prossimi mesi.