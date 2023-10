Per iPhone 15 costi da record: Apple li ha assorbiti per evitare aumenti di prezzo

Un nuovo rapporto pubblicato da Nikkei Asia riferisce che i costi di produzione della serie iPhone 15 sono sensibilmente più alti dei modelli di iPhone rilasciati lo scorso anno, ma Apple li ha assorbiti in parte per evitare aumenti di prezzo. Tuttavia, ciò non vuol dire che ciò non avvenga nel 2024.

Dai calcoli emerge che l’iPhone 15 Pro Max costa ad Apple 558 Dollari, con un incremento del 12% rispetto all’iPhone 14 Pro Max del 2022. Si tratta di un costo record, dal momento che dal 2018 al 2021 il costo totale delle componenti degli iPhone Pro Max si è aggirato sempre tra 400 a 450 Dollari. Nel 2022 i costi dei componenti sono aumentati di circa il 20%, per raggiungere la cifra record di 558 Dollari con il 15 Pro Max.

Ad influire è stato soprattutto il teleobiettivo, che ha un prezzo di 30 Dollari, in aumento del 380% rispetto al modello precedente. La scocca in titanio costa invece 50 Dollari, il 43% in più rispetto a quella in acciaio inossidabile dei precedenti modelli. Il chip A17 Pro arriva a costare 130 Dollari, con un aumento del 27% rispetto all’A16 Bionic.

I rincari hanno riguardato anche gli altri modelli della gamma: iPhone 15 standard costa 423 Dollari (+16% rispetto ad iPhone 14), iPhone 15 Plus 442 Dollari (+10%) ed iPhone 15 Pro 523 Dollari (+8%).

Apple nonostante ciò però ha scelto di non aumentare i prezzi per gli utenti in quanto è riuscita ad assorbire l’impatto. L’unica modifica è stata rappresentata dal pensionamento del modello Pro Max da 128 gigabyte.

Secondo la società Formalhaut Techno Solutions, Apple non potrà assorbire a vita tali costi altrimenti i profitti registreranno un duro colpo, e per tale motivo non sono da escludere aumenti dei prezzi per iPhone 16.