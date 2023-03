iPhone 15 dirà addio allo switch del silenzioso: al suo posto un pulsante 'tuttofare'

Dopo aver scoperto che iPhone 15 potrebbe dire addio allo slot SIM anche in Europa, arriva oggi un'altra notizia che ci fa pensare che Apple stia puntando sempre più verso un iPhone "monolitico" senza porte e pulsanti. Infatti, un leak ha svelato che anche il classico switch per la modalità silenziosa verrà "mandato in pensione" con iPhone 15.

La notizia arriva da Macrumors, che spiega che iPhone 15 Pro avrà un pulsante azione allo stato solido completamente personalizzabile, e non lo switch per il passaggio rapido tra notifiche sonore e modalità silenziosa come tutti i suoi predecessori degli ultimi anni. La novità sembra essere in linea con i rumor secondo cui iPhone 15 avrà solo pulsanti allo stato solido, dicendo addio a quelli fisici.

Se davvero il rumor fosse confermato, iPhone 15 direbbe addio ad una feature "storica" dei Melafonini, dal momento che lo switch tra modalità silenziosa e notifiche sonore è presente su ogni iPhone dal lontano 2007. In realtà, però, il pulsante che sostituirà lo switch potrà mantenere la stessa funzione, la quale tuttavia non passerà più per lo spostamento fisico del pulsante.

Pare infatti che il pulsante azione di iPhone 15 sarà personalizzabile dall'utente, esattamente come già avviene per l'analogo pulsante di Apple Watch Ultra. In particolare, il software di iPhone 15 Pro e Pro Max permetterà agli utenti di selezionare un comando rapido tra una lunga lista, che comprende:

Passaggio da modalità sonora a silenziosa

Attivazione modalità non disturbare

Attivazione della torcia

Attivazione modalità risparmio energetico

Passaggio da tema chiaro a tema scuro

Blocco rotazione dello schermo

Mostra la schermata Home

Mostra la schermata di blocco

Apri il centro di controllo

Apri il centro notifiche

Apri la fotocamera

Effettua uno screenshot dello schermo

Avvia la registrazione dello schermo

Attiva Shazam

Attiva VoiceOver

Una pletora di funzioni diverse, dunque, che l'utente potrà probabilmente modificare al volo dalle Impostazioni dello smartphone, o addirittura impostare diversamente a seconda dei profili prescelti per la schermata Home e per quella di blocco.

Inoltre, sempre Macrumors spiega iPhone Pro avrà un processore ultra-low energy per la gestione dei pulsanti allo stato solido. Il processore, che rimpiazzerà anche quello usato per Trova il mio iPhone e che sarà ancora più efficiente di quest'ultimo, permetterà così di utilizzare i pulsanti allo stato solido del device anche quando questo sarà spento o la batteria si sarà completamente scaricata.