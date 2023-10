iPhone 15, doccia fredda per Apple: in Cina vende meno di iPhone 14

Se le prove fotografiche incensano iPhone 15 Pro Max, la nuova famiglia di smartphone Apple non starebbe riscuotendo il successo sperato in alcuni mercati. Uno di questi è proprio quello cinese, uno dei più ghiotti per densità di popolazione.

Secondo i primissimi dati dei principali centri di ricerca, a ormai poco meno di un mese dal reveal di iPhone 15, in Cina Apple avrebbe raccolto il 4,5% di vendite in meno in un periodo di 17 giorni a partire dall'inizio della disponibilità (Counterpoint Research), mentre secondo Jefferies la vera batosta dovrebbe arrivare quando si potranno tirare le somme sulle vendite anno per anno, con un calo che si prevede addirittura a doppia cifra per gli iPhone 15 rispetto agli iPhone 14 nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Se tali stime dovessero trovare conferma, sarebbe un boccone decisamente molto amaro da buttare giù per la casa della mela morsicata, che ha già registrato un corposo calo negli ultimi mesi in territorio cinese, scivolando dal secondo posto che occupava prima dell'estate al quarto posto del terzo trimestre.

Probabilmente sarà Huawei, in netta ripresa in termini di popolarità anche e soprattutto in casa, lo sfidante di Apple nel mercato cinese in quello che si prospetta come uno scontro particolarmente avvincente.