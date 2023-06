iPhone 15, doccia gelata per i fan Apple: i prezzi aumenteranno ancora?

Già a maggio vi avevamo spiegato che Apple avrebbe aumentato il prezzo di iPhone 15 rispetto a quello di iPhone 14, che a sua volta era maggiore rispetto al costo di iPhone 13. Nelle scorse ore, un noto analista ha confermato che iPhone 15 costerà più del predecessore, spiegando anche i motivi che avrebbe spinto Apple ad un ulteriore rincaro.

Stando a quanto spiega Dan Ives, un famoso analista di Wall Street, Apple aumenterà il prezzo di iPhone 15 rispetto ad iPhone 14, almeno negli Stati Uniti. Sul mercato americano, quello di quest'anno è il primo price bump dei Melafonini dal lontano 2017: a differenza degli altri mercati globali, infatti, quello statunitense non ha vissuto alcun incremento di prezzo degli iPhone lo scorso anno.

Ovviamente, ciò significa che l'aumento di prezzo potrebbe essere limitato solo al mercato americano, mentre in Europa e in Asia, dove i rincari si sono verificati già un anno fa con il lancio di iPhone 14, potrebbero non verificarsi ulteriori incrementi del costo della nuova generazione di smartphone Apple, che altrimenti rischierebbero di diventare inaccessibili per molti utenti.

Ives ha spiegato che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max costeranno 200 Dollari in più rispetto ad iPhone 15 "base" e ad iPhone 15 Plus. Per i due modelli base della lineup next-gen di Cupertino, invece, i prezzi dovrebbero aumentare solo di 100 Dollari: si passerebbe così da 799 a 899 Dollari per iPhone 15 da 128 GB, da 899 a 999 per iPhone 15 Plus da 128 GB, da 999 a 1.199 Dollari per iPhone 15 Pro da 128 GB e infine da 1.099 a 1.299 per iPhone 15 Pro Max da 128 GB.

Secondo l'analista, Apple aumenterà i prezzi dei suoi smartphone perché sarebbe certa del fatto che iPhone 15 sarà un successo commerciale grazie a nuove feature come uno schermo dai bordi estremamente sottili, l'estensione della Dynamic Island ai due modelli vanilla della linea e, forse, anche un ingrandimento del display di iPhone 15 Pro e di iPhone 15 Pro Max.

Ives ipotizza che Apple venderà tra 235 e 240 milioni di iPhone 15 nel primo anno dalla sua uscita: molti di questi verranno piazzati a clienti "storici" dell'azienda, ovvero a quell'enorme pool di persone che possiedono un iPhone da almeno quattro anni e che sembrano essere in attesa di novità sostanziali prima di cambiarlo. Questo bacino di utenti coprirebbe circa 250 milioni di persone in tutto il mondo.