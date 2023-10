iPhone 15, domanda inferiore alle aspettative. Apple cambia strategia con iPhone 16?

In una nota agli investitori che ha avuto modo di visionare 9to5Mac, il popolare analista Jeff Pu fa il punto sull’andamento della domanda per iPhone 15 in alcuni mercati. Secondo quanto riportato, il nuovo smartphone Apple avrebbe fatto registrare in Cina una richiesta inferiore a quella dell’iPhone 14 nello stesso periodo dello scorso anno.

Il modello più popolare sembra essere l’iPhone 15 Pro Max, seguito dall’iPhone 15 Pro di cui abbiamo parlato nella nostra recensione. A deludere però è stato il riscontro ottenuto da iPhone 15 ed iPhone 15 Plus, la cui domanda sarebbe debole.

Le motivazioni di questo calo non sono note, ma a quanto pare almeno per quanto concerne la Cina il calo della domanda sarebbe da imputare alla forte concorrenza rappresentata dagli smartphone proposti dai brand cinesi, Huawei Mate 60 in primis. Huawei infatti continua ad essere un brand molto forte nel mercato locale e nel rapporto Pu afferma che la domanda degli ultimi smartphone lanciati dal marchio in Cina è “molto più forte del previsto”.

Ovviamente per Apple si tratta di un campanello d’allarme non di poco conto in quanto il mercato cinese è uno dei più importanti per la società. Basti pensare che nella prima metà del 2023 la Cina ha rappresentato il 22% delle spedizioni totali di iPhone.

Discorso diverso per gli USA, dove le vendite di iPhone continuano a restare forti, ma Apple punta anche sull’India oltre che sulla “ripresa stagionale” del mercato europeo per riequilibrare la situazione.

Il prossimo anno, però, Apple potrebbe cambiare strategia per evitare di incappare in una situazione di questo tipo. Secondo Pu nei modelli Pro di iPhone 16 troverà spazio un modem 5G più veloce, il WiFi 7 ed un nuovo obiettivo grandangolare da 48 megapixel, mentre su iPhone 16 e 16 Plus si faranno largo alcune tecnologie che sono state introdotte nei modelli Pro di iPhone 15, come il WiFi 6. A cambiare però sarà la strategia riguardante il chip: l’analista ritiene che Apple svilupperò i chip A18 ed A18 Pro per gli iPhone 16, entrambi basati sul processo produttivo a 3nm.

Come sempre, siamo nel campo delle ipotesi e vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo. Nel frattempo però potete leggere la nostra recensione di iPhone 15 Plus.