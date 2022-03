iPhone 15, niente Face ID sotto lo schermo: arriverà solo con iPhone 16

Un paio di giorni fa è comparso in rete un rumor secondo cui iPhone 15 potrebbe avere il Face ID sotto lo schermo, adottando cioè una soluzione con un notch decisamente più piccolo di quello previsto per iPhone 14. Secondo un esperto, invece, l'integrazione dell'hardware di Face ID sotto il display non arriverà prima di iPhone 16.

La notizia arriva direttamente da Ross Young, esperto di schermi e display, secondo cui il Face ID in-display arriverà al più con iPhone 16, ma potrebbe persino slittare di uno o due anni più in là ed essere integrato sulle generazioni successive di smartphone di Cupertino.

Quanto riportato da Young cozza con il più recente report di The Elec, portale coreano noto per alcune previsioni azzeccate con grande anticipo, secondo cui l'hardware di Face ID dovrebbe essere integrato sotto al display di iPhone già dal prossimo anno. Al momento, infatti, per ragioni tecniche Apple è costretta a inserire tali componenti al di sopra dello schermo dei suoi smartphone, utilizzando un notch (o un punch-hole nel caso di iPhone 14 Pro) di dimensioni molto maggiori rispetto alla concorrenza.

Secondo The Elec, il Face ID under-display di iPhone 15, integrato presumibilmente solo nel modello Pro, potrebbe essere sviluppato da Samsung. Stando a quanto riporta Ross Young, invece, "Apple non si aspetta di integrare il Face ID sotto al display di iPhone almeno fino al 2024, cioè fino ad iPhone 16. Tuttavia, dovrebbe iniziare a breve con lo sviluppo della tecnologia e produrre degli esempi di prova molto presto".

In altre parole, sembra che dovremo abituarci al notch doppio di iPhone 14 Pro ancora per un po', ammesso che Apple decida davvero di integrarlo sul suo nuovo smartphone top di gamma: d'altro canto, la quantità di spazio sullo schermo guadagnata è ridotta, mentre molti utenti hanno duramente criticato il design del notch "a pillola" del nuovo iPhone.