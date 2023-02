Altro che iPhone 15: un fan ha realizzato un iPhone con doppia porta Lightning e USB-C

Mentre un leak svela che Apple potrebbe costringere i possessori di iPhone 15 a comprare i suoi cavi USB-C proprietari, un ingegnere ha deciso di risolvere definitivamente l'eterna diatriba tra porta Lightning e USB-C realizzando un iPhone che monta entrambi i connettori di ricarica e trasferimento dati.

L'incredibile impresa è stata portata a termine da un canale YouTube sudcoreano, che ha raccontato il processo nel video che trovate in cima a questa notizia. Il video ha immediatamente iniziato a rimbalzare ovunque su Reddit, dove ha incontrato l'"apprezzamento" di alcuni fan. Questi ultimi, infatti, hanno lodato il design dual-port dell'iPhone custom realizzato dallo YouTuber coreano, spiegando che "finalmente potremo usare le cuffie e caricare allo stesso tempo il telefono, proprio come nel 2016".

Al netto dell'ironia dei fan, un iPhone 15 con una doppio connettore Lightning e USB-C non sarebbe solo poco pratico, ma anche pressoché inutile. Da una parte, la doppia porta rischierebbe di rendere lo smartphone meno resistente alla polvere e all'acqua, mentre dall'altra fornirebbe ad Apple un motivo per limitare al minimo gli usi del connettore USB-C, continuando a richiedere l'utilizzo del cavo Lighting per il trasferimento dei dati dallo smartphone al PC.

Considerata la lentezza dello standard Lighting, però, sono ormai pressoché unanimi le voci secondo cui sarebbe giunto il momento di pensionare il connettore Lightning e passare definitivamente all'USB-C anche sui Melafonini. D'altro canto, lo standard USB-C viene ormai supportato da svariati altri dispositivi Apple, come gli iPad di nuova generazione, i Macbook e persino gli Apple Remote per Apple TV.

Nonostante ciò, quello realizzato dallo YouTuber coreano è un piccolo capolavoro di ingegneria, specie in virtù della necessità di preservare ogni millimetro possibile di spazio per implementare la doppia porta di ricarica sullo smartphone. In passato, infatti, diversi esperti hanno sostituito il connettore Lightning di un iPhone con una porta USB-C: nessuno, finora, era mai riuscito a inserirle entrambe sullo stesso smartphone.