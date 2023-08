iPhone 15, flop già annunciato? Apple taglia la produzione di 11 milioni di smartphone

Dopo aver visto l'iPhone 15 Pro in versione Titan Gray, arriva ora una vera e propria doccia fredda per tutti i fan (e per gli investitori, soprattutto) di Apple. A quanto pare, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe tagliato massicciamente la produzione di iPhone 15 nelle scorse ore. Il motivo? Problemi logistici, secondo una nuova analisi.

Facciamo però un passo indietro: iPhone 15 sarà lanciato tra il 12 e il 13 settembre, ormai ne siamo quasi sicuri. Man mano che il lancio dei nuovi Melafonini si avvicina, i report sul taglio della produzione di iPhone 15 si sono fatti sempre più insistenti, citando problemi come la scarsa qualità degli schermi del telefono, il prezzo troppo alto e persino i malfunzionamenti del nuovo pulsante azione mutuato da Apple Watch.

Un'analisi della banca giapponese Mizuho, oggi, ha confermato questi report, spiegando che Apple produrrà "soli" 73 milioni di iPhone 15, contro gli 84 originariamente preventivati. Negli scorsi giorni, l'affidabile analista Jeff Pu aveva previsto una riduzione simile, da 83 a 77 milioni di unità prodotte. Mizuho, dunque, sembra aver rivisto ulteriormente al ribasso le precedenti stime.

In generale, lungo il 2023 Apple produrrà 217 milioni di iPhone, contro i 227 milioni previsti all'inizio dell'anno. Il calo, corrispondente a circa 10 milioni di unità, dovrebbe riguardare quasi unicamente iPhone 15, dal momento che la previsione di Mizuho parla di una contrazione produttiva del nuovo smartphone di Cupertino per 11 milioni di unità in totale.

Secondo la banca giapponese, comunque, il problema non starebbe nella scarsa domanda di iPhone 15, anzi: esso sarebbe invece da collocarsi sul lato dell'offerta, con dei problemi tecnici che starebbero funestando la produzione di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I due smartphone, addirittura, potrebbero non arrivare nei negozi fino a metà ottobre, mentre iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero debuttare già il 22 settembre.

In particolare, i problemi produttivi di iPhone 15 Pro Max riguarderebbero la sua nuova lente periscopica. Sony, che sta producendo la fotocamera per conto di Apple, si sarebbe rivelata incapace di fornire alla compagnia di Cupertino un numero sufficiente di lenti entro i tempi previsti, creando problemi a catena su tutta la supply chain dello smartphone.