iPhone 15, questa foto vi farà impazzire: sì, la sposa è solo una!

Anche noi vi abbiamo parlato, a suo tempo, delle incredibili performance fotografiche degli smartphone di Cupertino del 2023 nella nostra recensione di iPhone 15 Pro. Eppure, ciò che è successo in queste ore sui social ha dell'incredibile.

Date un'occhiata alla foto che trovate in basso alla fine di questa notizia. Notate niente di strano?

Ecco, la sposa che di spalle mostra le braccia in una determinata posizione offre allo spettatore il suo riflesso in due specchi differenti. Quello di destra mostra le braccia posizionate in un modo, mentre a sinistra sono in tutt'altra posa. Entrambe diverse rispetto a quella della sposa in carne e ossa.

Ma dov'è il trucco? La ragazza stessa ammette di essere rimasta sorpresa guardando la foto nel rullino del suo iPhone, garantendo di non aver manomesso in alcun modo lo scatto dopo averlo acquisito.

La spiegazione più ragionevole è quella offerta da Engadget, secondo cui molto semplicemente l'algoritmo di migliore scatto ha selezionato una media tra quelli effettuati in quel preciso momento facendosi trarre in inganno dalla presenza degli specchi.

Non riuscendo a distinguere che si trattasse del medesimo soggetto, evidentemente ha trattato le tre persone singolarmente, applicando la posa migliore tra gli scatti raccolti per ognuna di esse.

Insomma, oltre a essere uno smartphone perfetto per i selfie, l'iPhone 15 sembra essere in forma anche per i misteri. Secondo voi la spiegazione è corretta o potrebbe trattarsi di altro? Fatecelo sapere nei commenti!